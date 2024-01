Após criança ser forçada a usar drogas, três pessoas são presas em Riachão do Dantas

Nesta quarta-feira (3), uma operação policial em Riachão do Dantas resultou na prisão de três suspeitos envolvidos com o tráfico de drogas na região. Todos foram encaminhados à delegacia local para prestar depoimento, dando continuidade às investigações que tiveram início após a internação de uma criança, vítima de intoxicação por consumo de entorpecentes.

Segundo informações da Polícia Civil de Sergipe, as autoridades iniciaram as investigações após receberem informações sobre o caso de uma criança que havia sido hospitalizada após ser obrigada a fazer uso de drogas.

Foi solicitada judicialmente a realização de buscas e apreensões nos locais identificados como pontos-chave na operação de tráfico. O pedido foi autorizado pelo Poder Judiciário,

“Os suspeitos, agora à disposição do Judiciário, enfrentarão as devidas consequências legais pelos seus envolvimentos no tráfico de drogas”, destacou a Polícia Civil.

O delegado Bruno Santana, responsável pelo caso, enfatiza a importância da colaboração da comunidade no combate ao crime, incentivando a população a utilizar o Disque-Denúncia (181) para fornecer informações.

SSP