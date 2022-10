Outubro Rosa: Unidades do Senac/SE realizam ações para lembrar a importância da prevenção ao câncer de mama

Para lembrar a importância de as mulheres cuidarem da saúde, unidades do Serviço de Aprendizagem Comercial – Senac/SE realizaram atividades em alusão ao “Outubro Rosa”. O movimento foi criado nos Estados Unidos, na década de 90, e desde outubro de 2002 acontece no Brasil, para alertar a todos sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama.

O encontro em Aracaju foi realizado na tarde de quarta-feira, 26, no auditório Hilton José Ribeiro e contou com dicas de belezas, com as consultoras da Mary Key Erineide Amaral e Palmira Alves, exibição vídeos com relatos de superação e ajuda ao próximo e dinâmica conduzida pela gerente de Recursos Humanos do Senac, Maria Barros.

“Um pensamento bom sempre faz bem, assim como compartilhá-lo com alguém. E um abraço, e sempre bem-vindo”, destacou.

“Câncer de mama: da prevenção ao enfrentamento” foi o tema das palestras da psicóloga Camila Vasconcelos e da mastologista Paula Saab. A médica destacou a atividade física, controle de alimentação e ingestão de bebidas como principais fatores de prevenção ao câncer de mama.

“É preciso controlar o peso, fazer no mínimo 150 minutos de atividade física leve por semana, além de ter uma alimentação saudável”, disse.

A mastologista alertou ainda sobre o aumento do número de casos entre mulheres jovens.

“Elas mudaram os hábitos, passaram a ter filhos mais tarde, amamentar pouco e meninas menstruam mais cedo. Então, cada caso deve ser analisado individualmente. É preciso desmistificar que mamografia só é obrigatória para mulheres a partir dos 40 anos, o exame deve ser feito quando for necessário”.

A psicóloga Camila Vasconcelos, revelou que tem atendido pacientes cada vez mais jovens, acometidas pela doença.

“Apesar de ter me preparado para atender pacientes oncológicos, tive um impacto muito grande na primeira vez que recebi uma paciente com 30 anos, com câncer de mama. É uma doença que mexe muito com a autoestima da mulher e é sistêmica, pois mexe com toda a família. O acolhimento e avaliação inicial da psicologia estão muito associados a essa desmistificação da doença. O apoio psicológico, dos familiares e amigos são fundamentais para encarar a doença, que sempre está associada à morte, para valorizar a vida e entender quer ela pode ser superada”.

“A importância dessas palestras sobre o câncer de mama, que atinge a mulher, e com menos incidência, o homem, é destacar a presença do homem para entender o câncer de sua esposa, de sua irmã, de sua mãe, de alguma mulher da família. Nós estamos no caminho certo, quando trazemos informações importantes sobre a doença, de prevenção e cuidados, ressaltando ainda a necessidade de tratar o psicológico do paciente e das famílias que têm alguém acometido do câncer”, enalteceu o presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac, Marcos Andrade.

A ação, voltada para os funcionários, contou com a participação do diretor regional do Senac/SE, Marcos Sales; do adjunto, Manoel Leal; do diretor Administrativo Financeiro, André Gusmão, e do gerente da Divisão de Educação Profissional, Adalberto de Souto.

Itabaiana

Ame-se. Cuide-se. Toque-se. Este foi o foco dado pela equipe da unidade de Itabaiana, em alusão ao “Outubro Rosa”, na tarde de terça-feira, 25.

O evento contou com a participação da Suely Braz, que deu um emocionante depoimento sobre sua luta contra o câncer de mama, motivando os presentes à reflexão sobre a importância de valorizar a vida e se amarem cada vez mais. Em seguida, a enfermeira Rafaela dos Santos, falou sobre cuidados e prevenção do câncer da mama.

Os alunos do curso Técnico de Enfermagem entregaram mimos aos participantes. A ex-aluna da unidade, Érica, finalizou o encontro, cantando com o acompanhamento de Marcelo no violão e Abraão no teclado.

Tobias Barreto

A ação extensiva realizada pelo Centro de Educação Profissional – CEP de Tobias Barreto, em alusão ao Outubro Rosa, contou com palestra, depoimentos e debates sobre o significado do movimento de combate ao câncer de mama. Cerca de 30 pessoas participaram das atividades.

“A palestra foi proferida pela enfermeira Ivanuzia de Oliveira Melo, que foi de muita relevância para a nossa unidade”, disse a gerente do CEP, Eline Barreto, destacando que o Senac abraça a causa.

Nossa Senhora da Glória

Palestras sobre a conscientização e a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama, marcaram as atividades desenvolvidas pela unidade do Senac de Nossa Senhora da Glória, em alusão ao Outubro Rosa. As ações aconteceram na tarde de quarta-feira, 26, com o objetivo de oferecer conhecimento e reflexão de que a prevenção à doença é salvar vidas.

A enfermeira Sara Cristina falou sobre “Câncer de mama”, a terapeuta Morgania Nunes sobre “Inteligência emocional na vida da mulher” e a psicóloga Débora Catarina sobre o “autocuidado e atenção para a saúde mental da mulher”.

Ascom Senac/SE