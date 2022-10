EMPREGO: Sergipe cria mais de 5 mil vagas em setembro e tem melhor desempenho do ano

Dados do Caged mostram forte recuperação do mercado de trabalho sergipano

Sergipe registrou no mês de setembro o maior saldo de geração de empregos do ano de 2022, com mais de 5 mil postos de trabalho com carteira assinada abertos. O dado consta na edição do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgada nesta quarta-feira (26) pelo Ministério da Economia.

O sétimo mês do ano obteve resultado positivo em função das 12.973 contratações de trabalhadores formais contra 7.842 demissões efetuadas no período. Segundo os dados do Caged, nenhum dos setores da economia sergipana apresentou desempenho negativo.

Mas, o destaque foi para a agropecuária e a indústria, que criaram 2.040 e 1.330 novas oportunidades de trabalho no mês, respectivamente. O resultado mais tímido foi o do setor de serviços que gerou 412 empregos formais em setembro.

Com isso, o mercado de trabalho sergipano consolidou o ciclo de recuperação que já vinha sendo traçado nos últimos meses. De janeiro a setembro, mais de 10 mil vagas de trabalho com carteira assinada foram criadas. Apenas os meses de janeiro e março tiveram desempenho negativo.

Brasil

O Brasil gerou 278.085 postos de trabalho em setembro, resultado de 1.926.572 admissões e de 1.648.487 desligamentos de empregos com carteira assinada. No acumulado deste ano, o saldo é de 2.147.600 novos trabalhadores no mercado formal.

Em todo o país, o salário médio de admissão em setembro foi de R$ 1.931,13. Comparado ao mês anterior, houve decréscimo real de R$ 12,47 no salário médio de admissão, uma variação negativa de 0,64%.