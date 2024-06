Ouça o gol da vitória do Botafogo sobre o Corinthians pelo Brasileiro com a narração de Rafa, o Brabo

Júnior Santos balançou a rede, em Itaquera, para dar liderança provisória do Campeonato Brasileiro ao Alvinegro

Raio decide! O Botafogo perdeu um caminhão de oportunidades diante do Corinthians, na noite deste sábado (1°), na Neo Química Arena, mas cumpriu o objetivo. Venceu por 1 a 0, com gol de Júnior Santos, no segundo tempo, e assumiu provisoriamente a liderança do Campeonato Brasileiro. O Alvinegro vai a 13 pontos na tabela de classificação.