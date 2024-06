Aos gritos de “olé”, Flamengo massacra o Vasco no clássico dos milhões e assume liderança do Brasileiro

Goleada é a maior da história do Rubro-negro sobre o Cruzmaltino

No início do jogo, o Vasco começou com tudo e abriu o placar com um golaço de Vegetti nos primeiros minutos, e continuou dominando o confronto, desperdiçando boas chances de ampliar o duelo. Com o tempo, o Rubro-negro melhorou na partida e passou a empilhar oportunidades, até empatar com Cebolinha, em um chute de fora da área. Pouco depois, Pedro virou para o Mengão. No fim da primeira etapa, David Luiz ampliou para os visitantes, e João Victor foi expulso pelo lado vascaíno.

No segundo tempo, o jogo começou como terminou os 45 minutos iniciais, com domínio total do Flamengo, que fez o quarto gol com Arrascaeta. Ainda deu tempo para que, Bruno Henrique, aos gritos de “olé” da torcida rubro-negra, marcasse o quinto gol flamenguista. Com os jogadores vascaínos perdidos em campo, Gabigol fechou a maior goleada da história do Rubro-negro sobre o Cruzmaltino.

Na próxima rodada, o Vasco enfrenta o Palmeiras, no Allianz Parque, às 21h30, no dia 13, enquanto o Flamengo encara o Grêmio, no Maracanã, às 20h, também no dia 13.

