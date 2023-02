Orientação: CRP19 dialoga com estudantes de psicologia da Unit

O Conselho Regional de Psicologia de Sergipe (CRP19) realizou, na Universidade Tiradentes, a primeira atividade em parceria com Instituições de Ensino Superior (IES), do ano de 2023. O objetivo foi apresentar a estrutura do Sistema Conselhos de Psicologia, demonstrar as competências dos Conselhos Federal e Regional e também indicar as ações que são desenvolvidas localmente para estudante, professoras(es) preceptor as(es) e o coordenador de estágio, professor doutor Rodrigo de Oliveira Machado (CRP19/4582).

“Nós apresentamos as comissões de trabalho do CRP19, as normativas da profissão, os princípios dos direitos humanos – que embasam as políticas públicas, e num segundo momento, entramos com informações mais específicas”, explicou Lidiane de Melo Drapala, psicóloga social (CRP19/1664), Assessora do Centro de Referências Técnicas em Psicologia e Políticas Públicas (CREPOP/CRP19).

O diálogo desta semana foi com alunas(os) que estão cursando entre sexto e oitavo período, em um curso Introdutório para o Estágio Básico que antecede a fase de estágio em instituições diversas. Visam observar a prática profissional, para no semestre seguinte desenvolver projetos de intervenção a partir das vivências.