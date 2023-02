Operação especial do ITPS fiscalizará produtos carnavalescos

Para que os foliões possam curtir o carnaval com tranquilidade e segurança, o Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe (ITPS) dará início à Operação Especial de Carnaval 2023. A ação, que acontecerá entre os dias 13 e 17 de fevereiro, irá intensificar a fiscalização em estabelecimentos da capital que comercializam artigos carnavalescos.

Os fiscais do ITPS, que é órgão delegado do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) em Sergipe, farão verificações em produtos como: brinquedos, fantasias que possuem cordões, botões pequenos ou zíperes sem proteção e demais acessórios que compõem as fantasias carnavalescas.

O presidente do ITPS, Kaká Andrade, explica que o objetivo da operação é garantir que os consumidores não sejam lesados no momento de adquirir os artigos. Por isso, orienta que a compra seja feita apenas no mercado formal, para evitar produtos falsificados ou com informações incorretas.

“Em meio à empolgação na hora das compras, os consumidores esquecem de observar se os produtos possuem informações importantes para sua segurança e se possuem o selo do Inmetro. O consumidor deve também se atentar para instruções de uso e montagem e observar os alertas de segurança, que devem estar em língua portuguesa. Comprar no comércio formal e exigir a nota fiscal é essencial, pois se houver necessidade, os órgãos de defesa do consumidor terão ferramentas para rastrear a origem do produto”, destaca.

Para os adeptos das fantasias, o presidente adverte que, nesses casos, o consumidor deve ficar atento à composição têxtil do tecido, que deve estar apresentada na etiqueta do produto. “A dica é observar a etiqueta têxtil, onde deve constar a composição do tecido, todas as informações do fabricante sobre instruções de lavagem e temperatura. Essas medidas evitam, inclusive, possíveis reações alérgicas”, adverte.

Ainda segundo Andrade, o cuidado deve ser redobrado, quando se trata das fantasias infantis. “Neste caso é preciso evitar itens que possam causar sufocamento, além de zíperes e velcros sem proteção, que podem machucar a pele”, alerta.

Selo do Inmetro

A gerente executiva de Metrologia e Qualidade Industrial do ITPS, Maria Inêz de Almeida, explica que, assim como os demais itens listados, o alerta deve ser também para a escolha de produtos como, máscaras e acessórios de fantasias, pois são classificados como brinquedos e devem possuir o selo do Inmetro. Por ser um período de festas, é comum o crescimento no consumo de copos descartáveis, que também devem ser fabricados conforme as regras de segurança do Inmetro.

De acordo com a gerente executiva do ITPS, o consumidor deve estar atento na hora da compra, pois os produtos com selo do Inmetro garantem que foram fabricados seguindo padrões de segurança. “As máscaras, por exemplo, podem causar asfixia e outros acessórios podem ter peças pequenas que podem ser engolidas. Outra dica importante é observar a faixa etária escrita na embalagem do produto. Já na embalagem dos copos descartáveis é preciso constar o selo do Inmetro e informações obrigatórios sobre o produto em língua portuguesa”, pontua Inêz.

Spray de espuma

Muito comuns no Carnaval, as espumas artificiais, imitando neve, não são obrigadas a ostentar o selo e seguir padrões de fabricação estabelecidos pelo Inmetro. “O fabricante, porém, poderá solicitar uma certificação voluntária”, esclarece Maria Inêz.

Dúvidas e denúncias