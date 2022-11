OAB denuncia Alessandro Vieira na Comissão de Ética do Senado por ofensas ao advogado Evânio Moura

O Conselho da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Sergipe (OAB/SE), em Sessão Ordinária, aprovou o desagravo público, por unanimidade, em favor do advogado Evânio Moura, no caso envolvendo a violação de prerrogativa (direito especial, inerente a um cargo ou profissão), praticada pelo senador Alessandro Vieira (PSDB).

“Além do desagravo, o político vai responder processo ético no Senado e será incluído no cadastro nacional dos violadores de prerrogativas da advocacia”, informa o presidente da OAB Sergipe, Danniel Alves Costa.

De acordo com o relator do processo, o conselheiro Heron Lima Santos, o estatuto da OAB e a legislatura federal é taxativa.

“Quando o advogado está exercendo sua profissão, defendendo interesses de seus clientes, jamais pode ter suas prerrogativas violadas”, reforça.

O caso

Em entrevista à uma rádio local, o senador Alessandro Vieira se referiu ao advogado Evânio Moura com palavras que não condizem com o respeito, a dignidade e as prerrogativas da profissão.

Ainda em sessão, ocorrida na noite dessa segunda-feira, 31, outros pontos importantes da pauta foram discutidos: a exemplo da aprovação do Plano de Valorização da Advocacia da OAB/SE, que reconheceu a proteção de diversos direitos; o reconhecimento da inconstitucionalidade do IPTU do Município de Barra dos Coqueiros; a cobrança do TLF dos Municípios de Laranjeiras, Itabaiana e Aracaju; além do julgamento de diversos processos éticos.

Por Cícero Mendes

Foto: OAB/Divulgação