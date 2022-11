Dia de Finados altera funcionamento de serviços em Sergipe; confira o que abre e fecha

Em Sergipe, os órgãos públicos estaduais e municipais não terão expediente, apenas aqueles considerados essenciais como bombeiros, saúde e segurança pública.

A Redação do Portal A8SE preparou uma lista com os locais abertos e fechados na ocasião. Confira:

Bancos

As agências estarão fechadas para atendimento ao público no feriado, segundo a Federação Nacional dos Bancos (Febraban).

Centro comercial (Aracaju)

De acordo com a Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL), as lojas e estabelecimentos comerciais do centro estão autorizados a funcionar das 8h às 14h.

Supermercados

Os supermercados irão funcionar normalmente no feriado. O horário é definido por cada rede.

Mercados e feiras livres (Aracaju)

Os mercados centrais e dos bairros de Aracaju abrirão normalmente das 6h às 12h.

No período da tarde, haverão feiras livres nos Conjuntos Augusto Franco e Dom Pedro, encerrando às 17h. A do Orlando Dantas, por sua vez, não será realizada no feriado.

Shoppings

Aracaju Parque Shopping (Capital) – praça de alimentação e entretenimento abre das 12h às 22h; lojas âncoras das 13h às 21h; lojas satélites e quiosques das 14h às 20h; cinema conforme programação.

(Capital) – praça de alimentação e entretenimento abre das 12h às 22h; lojas âncoras das 13h às 21h; lojas satélites e quiosques das 14h às 20h; cinema conforme programação. Shopping Prêmio (Nossa Senhora do Socorro) – praça de alimentação abre das 12h às 22h; lojas e quiosques das 14h às 20h; gbarbosa das 8h às 20h; cinema conforme programação.

(Nossa Senhora do Socorro) – praça de alimentação abre das 12h às 22h; lojas e quiosques das 14h às 20h; gbarbosa das 8h às 20h; cinema conforme programação. Ferreira Costa (Capital) – centro comercial abre das 10h às 16h.

Lazer

O Parque Governador Augusto Franco (Sementeira), no Bairro Jardins, abre para atividades de lazer das 5h às 21h30.

(Sementeira), no Bairro Jardins, abre para atividades de lazer das 5h às 21h30. O Parque Ecológico Poxim , no Inácio Barbosa, funciona normalmente das 6h às 18h;

, no Inácio Barbosa, funciona normalmente das 6h às 18h; O Centro de Artesanato Chica Chaves , no Bairro Industrial, estará aberto ao público das 9h às 16h;

, no Bairro Industrial, estará aberto ao público das 9h às 16h; Os serviços de embarque e desembarque na Orla Pôr do Sol (Mosqueiro) ocorrerão sem qualquer alteração, das 8h às 17h.

Saúde