Novo emprego? Boninho é visto com chefão de outra emissora

Diretor pode estar com os dias contados na TV Globo

Boninho sondou a direção da Band sobre uma possível oportunidade de emprego. A informação foi divulgada pelo jornalista Gabriel Perline.

De acordo com a reportagem, o diretor global teve uma reunião com Johnny Saad, chefão do Grupo Bandeirantes, em São Paulo. O encontro, inclusive, deixou parte dos funcionários em alerta, isso porque todos sabem que a emissora paulista quer ampliar a área de entretenimento.

Ainda não foi realizada nenhuma proposta oficial, a conversa foi apenas uma sondagem.