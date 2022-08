Anitta encerra participação no Conselho de Administração do Nubank

De acordo com a empresa, a partir de agora a cantora será embaixadora global da marca, como parte do marketing do Nubank, à medida que ambos têm crescentes ambições globais.

Em comunicado divulgado nesta terça-feira (9), o Nubank anunciou que a cantora Anitta não fará mais parte do Conselho de Administração do banco digital, 14 meses após ter passado a compor o colegiado.

“Em razão do intenso crescimento de sua agenda como pop star global (Anitta) solicitou que sua participação não fosse renovada”, diz trecho do comunicado do banco, acrescentando que a Funkeira vai participar da campanha do Nubank como patrocinador da Copa do Mundo de 2022.

O Nubank informou ainda que, para sucedê-la no Conselho, a empresa apontou Thuan Pham, ex-diretor de tecnologia da Uber e vice-presidente empresa de software e tecnologia VMWare. Também farão parte do colegiado: Anita Sands, Daniel Goldberg, Doug Leone, Jacqueline Reses, Luis Alberto Moreno, Muhtar Kent, Rogério Calderón e David Vélez, presidente do conselho.

Quando a Poderosa anunciou a entrada no conselho em 2021, o Nubank disse que ela estaria ajudando o banco e melhoras os seus serviços e produtos e que a artista participaria de reuniões trimestrais com a diretoria para auxiliar nas decisões estratégicas sobre o futuro do negócio.

Segundo o banco digital, ao longo do último ano, Anitta desempenhou um papel fundamental com sua experiência empresarial e seu conhecimento de marketing para os consumidores. A companhia ressaltou ainda que ela contribuiu com a definição da estratégia de ESG, o lançamento do Instituto Nu, e outros temas relevantes.

No comunicado divulgado pelo Nubank, Anitta destacou que é acionista da empresa e que ‘credita muito nela’.

Receber o convite de ser a embaixadora global do Nu me deixou extremamente feliz e orgulhosa. Assumo essa nova responsabilidade trabalhando no desenvolvimento da educação financeira de milhões de pessoas”, explicou.