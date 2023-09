Novas vítimas registram denúncia contra empresa de SE que gerou prejuízo de mais de R$ 40 milhões

Antes de ser preso, o empresário gravou um depoimento e compartilhou com os clientes. A equipe do SE2 teve acesso ao conteúdo. No vídeo, ele diz que o mercado financeiro possui riscos e que os clientes sabiam da possibilidade de perdas, mas que vai restituir todos. Ele disse ainda que havia saído de casa por questão de segurança, mas que estava trabalhando com uma equipe para recuperar os valores perdidos.