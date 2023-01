Nova diretoria da Cipa do Senac/SE é empossada com foco na gestão integrada dos trabalhadores

Nesta segunda-feira, 16, foi empossada a nova diretoria da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) do Senac/SE, eleita para o biênio 2022-2023. A assinatura de posse aconteceu na sala de reunião da instituição e contou com a presença dos diretores Regional, Marcos Sales, e Administrativo-Financeiro, André Gusmão.

Declarando que todos os integrantes da comissão podem contar com o apoio da diretoria, Marcos Sales destacou que já integrou uma Cipa e entende a importância no dia a dia de trabalho de cada empresa.

“Hoje, o trabalho vai muito mais além de minimizar os acidentes de trabalho físicos. Quando participei da Cipa, em uma estatal, tínhamos a implantação do estava previsto na lei muito mais como obrigação do que como uma prática efetiva para cuidar melhor dos funcionários”.

O diretor Administrativo destacou que a saúde do trabalhador, inserida na Cipa, não se restringe somente a um machucado físico que ele venha a sofrer no desempenho das suas funções no ambiente laboral.

“A saúde mental faz parte também desse processo e os membros da comissão têm que estar atentos a isso. Quando a nova diretoria entrou no Senac, bati muito na tecla sobre a importância da gestão de pessoas e temos que trabalhar em conjunto com a Cipa, que vai muito além da dor física, e pedimos a atenção de todos no grupo para essa questão, que é de extrema importância”.

O recém-empossado presidente da Cipa, Rodrigo Lima Roriz Cruz Britto, agradeceu a confiança do diretor Regional e demais membros da comissão.

“Desde a faculdade que me identifico muito e me especializei em direito do trabalho. E a minha atuação é muito forte na parte da saúde do trabalhador e acidente não é só físico, mas geral. No ano passado, o conceito de Cipa mudou e agora, a partir de março, compete à comissão analisar também todo e qualquer tipo de assédio. Então, teremos um olhar para essa vertente. Espero poder colaborar com a minha visão prática, representando o empregador, mas para fazer uma gestão para os trabalhadores, porque a empresa não funciona se o principal capital dela, que é o ser humano, não estiver bem. Conto com a ajuda de todos do grupo, que tem mais experiência que na Cipa e tenho certeza de que faremos um bom trabalho”.

Membros titulares

Rodrigo Lima Roriz Cruz Britto Aragão (Presidente)

Shirlayne de Lima Lopes (Vice-Presidente)

Paulo Sergio de Moraes Santos (Secretário)

Cristina Matos Feitosa

Suplentes

José Antônio Silva Santana

Francklin Almeida de Santana

Everton João Oliveira

Roberta Priscila Canuto Santos

Senac |SE