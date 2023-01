CASACOR Sergipe entrega o troféu Serigy aos melhores de 2022

Os profissionais que participaram da 2ª edição da CASACOR Sergipe voltam a se encontrar na próxima sexta-feira, 20, para acompanharem a premiação que coroa os melhores profissionais desta edição, o Troféu Serigy. O evento acontece no Prainha Bar, localizado no bairro Mosqueiro, às 9h30. Durante o brunch para convidados, os profissionais também receberão outra premiação através do voto popular. Na mesma oportunidade, será lançado o anuário, que coleciona os ambientes da mostra, bem como o anúncio oficial da CASACOR Sergipe 2023.

Na edição 2022, que aconteceu em seu formato tradicional, 46 arquitetos e designers apresentaram ambientes sofisticados e com alto padrão de qualidade, mobilizando a indústria do estado e as grandes cidades sergipanas, gerando emprego, renda e revelando novos talentos.

“Foi um grande sucesso. Primeiro porque os profissionais se engajaram e houve uma resposta que não é comum em outros estados, que foi o engajamento da indústria local. Além dos lojistas e das empresas do segmento, a indústria local participou com surpresas incríveis. Então, a gente teve esse engajamento, profissionais excepcionais em qualidade e para o Brasil foi uma grande surpresa. Devo dizer que essa CASACOR Sergipe foi um dos eventos importantes do Brasil no ano de 2022. Das mostras que acontecem no país, a CASACOR Sergipe foi um evento tipo A”, enfatiza o diretor da CASACOR, Carlos Amorim.

Troféu

O troféu Serigy, obra do artista plástico sergipano Antônio da Cruz, simboliza leveza e resistência. Representado por uma pena ornamental, que se curva, mas não se parte, o troféu foi inspirado nos caciques tupinambás Serigy, Aperipê e Surubi, primeiros líderes da territorialidade sergipana, que resistiram à colonização portuguesa no Brasil.

CASACOR Sergipe

A segunda edição da CASACOR Sergipe aconteceu entre os dias 4 de novembro e 11 de dezembro no prédio do Castelinho, casarão do século XX, localizado no bairro Industrial, em Aracaju. Nesta edição foram 32 ambientes, assinados por 46 profissionais que se inspiraram no tema Infinito Particular, para criar projetos requintados, valorizando o bem estar físico e espiritual.

A CASACOR é reconhecida como a maior e mais completa mostra de arquitetura, designers de interiores e paisagismo das Américas. Anualmente, o evento reúne renomados arquitetos, designers de interiores e paisagistas em 27 praças nacionais e mais seis internacionais.

