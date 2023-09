Nos EUA, governador busca parceria com Universidade da Columbia para inovar educação

O governador de Sergipe, Fábio Mitidieri, iniciou a agenda desta sexta-feira, 1º, nos Estados Unidos, participando dos primeiros painéis do Lide Brazil Development Forum 2023. Após as atividades do evento, Mitidieri visitou as instalações da Embaixada do Brasil em Washington D.C., acompanhado da embaixadora Maria Luiza Viotti. Em seguida, Fábio reuniu-se com o coordenador do Transformative Learning Technology Lab (TLTL) da Universidade de Columbia, o professor Paulo Bliskstein, para discutir a implementação de tecnologias inovadoras nas escolas da rede estadual, visando proporcionar um ensino mais ágil, estratégico e centrado no aluno.

A reunião foi intermediada pelo senador por Sergipe Alessandro Vieira e contou com as presenças do vice-governador e secretário de Estado da Educação e da Cultura, Zezinho Sobral, do secretário de Estado da Casa Civil, Jorginho Araujo, do secretário Especial da Comunicação, Cleon Menezes, do presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe, deputado estadual Jeferson Andrade, e do diretor da Agência de Desenvolvimento Econômico de Sergipe, Milton Andrade, reforçando o comprometimento das autoridades com o avanço da educação no estado.

Para Fábio Mitidieri, a colaboração com parceiros estratégicos é fundamental para o progresso das iniciativas educacionais em Sergipe. “Nossa gestão já realizou melhorias significativas em estruturas e serviços de educação, como o programa Acolher, e estamos comprometidos em continuar avançando”, apontou o governador.

No encontro, o governador agradeceu ao professor Paulo Bliskstein, em nome dos sergipanos, pela oportunidade de estreitar parcerias com a Universidade de Columbia. “Aqui nos EUA, estamos seguindo comprometidos em buscar parcerias internacionais e promover a inovação na educação estadual, importante para a formação das futuras gerações e para o desenvolvimento de Sergipe como um todo. Estamos construindo um futuro promissor para os estudantes do estado, capacitando-os para enfrentar os desafios do século XXI”, enfatizou Fábio Mitidieri.

Nesse sentido, o professor Paulo Bliskstein destacou a importância de fortalecer os laços entre a instituição de ensino superior e o estado de Sergipe, objetivando trazer o que há de melhor em educação nas áreas de matemática, ciências e computação para as escolas sergipanas.

Segundo ele, o objetivo é transformar a educação básica em Sergipe, preparando os estudantes para um futuro em que a inovação e a criatividade desempenham um papel central. “Queremos que sejam desenvolvidas novas tecnologias e descobertas que possam ser aplicadas em setores como agricultura e indústria. Isso passa pela educação básica. Queremos que as crianças de Sergipe inventem, criem e se sintam inspiradas a seguir carreiras nessas áreas”, ressaltou Bliskstein.

Lide

O LIDE – Grupo de Líderes Empresariais é uma organização que reúne executivos dos mais variados setores de atuação em busca de fortalecer a livre iniciativa do desenvolvimento econômico e social, assim como a defesa dos princípios éticos de governança nas esferas pública e privada.

Presente em cinco continentes e com mais de duas dezenas de frentes de atuação, o grupo conta com unidades regionais e internacionais com o propósito de potencializar a atuação do empresariado na construção de uma sociedade ética, desenvolvida e competitiva globalmente. O evento de Washington reúne empresários e investidores de diversos setores, além de instituições financeiras propensas a conhecer projetos de desenvolvimento no Brasil e nos estados.