Zanin arquiva processo contra Bolsonaro por omissão na compra da vacina

O ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), arquivou uma ação movida pela Rede Sustentabilidade contra o ex-presidente Jair Bolsonaro por suposta omissão na compra de vacinas na pandemia de covid-19. De acordo com o entendimento do magistrado, a ação perdeu o objeto, ou seja, a motivação para existir. Para Zanin, a pandemia já acabou no país, e a população foi vacinada. Na ação, o partido afirma que Bolsonaro se omitiu ao desautorizar o então ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, e criticar a compra da vacina Coronavac pelo governo de São Paulo. Na ação, a Rede pedia que fosse declarada omissão do governo Bolsonaro e determinada a compra obrigatória dos imunizantes.