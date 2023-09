Neymar supera Pelé na artilharia da Seleção Brasileira em contagem da Fifa

Camisa 10 chegou aos 78 gols em 126 partidas com a camisa Amarelinha

Um dia histórico para Neymar com a camisa da Seleção Brasileira. Com os dois gols marcados diante da Bolívia, o camisa 10 chegou aos 78 gols, em 126 partidas, e se tornou o maior artilheiro da Amarelinha na história, de acordo com a contagem da Fifa, que desconsidera duelos contra clubes e combinados.