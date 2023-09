Neymar faz história e Brasil atropela a Bolívia na estreia das Eliminatórias da Copa do Mundo

Camisa 10 superou Pelé na artilharia da Seleção na contagem da Fifa

Na estreia de Fernando Diniz na beira do gramado, a Seleção Brasileira passou por cima e goleou a Bolívia por 5 a 1, na noite desta sexta-feira (08), no Estádio Mangueirão, em Belém, pela primeira rodada das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026. Neymar marcou dois gols e superou marca histórica de Pelé na artilharia da Amarelinha. Rodrygo, duas vezes, e Raphinha completaram o placar. Ábrego descontou para os bolivianos.

MARCA HISTÓRICA PARA NEYMAR

Com os dois gols marcado diante da Bolívia, Neymar alcançou 79 bolas na rede, superou Pelé, e se tornou o maior artilheiro da história da Seleção Brasileira nas contas da Fifa, que desconsidera partidas contra clubes e combinados. Vale destacar que na estatística da CBF, que conta todos os duelos, o Rei do Futebol segue no topo da lista, com 95 gols.

PRIMEIRO TEMPO

A primeira etapa foi de muita pressão da Seleção Brasileira, que poderia ter ido para o intervalo com uma vantagem maior no placar. Logo aos dois minutos, Neymar bateu falta com categoria e a bola passou perto, tocando na rede pelo lado de fora. Aos 16’, o camisa 10 desperdiçou cobrança de pênalti após bater fraco e Viscarra fazer a defesa.

Na sequência, aos 23’, Raphinha invadiu a área, finalizou, o goleiro defendeu, mas a bola bateu no zagueiro e sobrou para Rodrygo completar para o fundo da rede com o gol vazio. Na frente do marcador, Neymar, duas vezes, e Richarlison, tiveram a oportunidade de ampliar e pararam em Viscarra.

SEGUNDO TEMPO

Na volta do intervalo, o Brasil voltou com tudo e não deu chance de defesa para a equipe boliviana. Aos dois minutos, começou o show da Seleção. Raphinha recebeu dentro da área, no lado direito, sambou em cima do adversário, finalizou rasteiro e a bola morreu dentro do gol.

Cinco minutos depois, Neymar tocou para Bruno Guimarães, que lançou Rodrygo e deixou o atacante do Real Madrid de frente para o gol para finalizar com calma e mandar no contrapé de Viscarra. Goleiro para um lado e bola do outro. É o terceiro do Brasil.

E não parou por aí. Aos 15 minutos, em jogada que começou do lado esquerdo, a bola sobrou na direita, Rodrygo tentou driblar o marcador e foi derrubado na área, mas Neymar aproveitou a sobra e finalizou forte para o fundo do gol. Goleada e marca histórica para o camisa 10 da Seleção, que superou Pelé e se tornou o maior artilheiro da história da Amarelinha.

Aos 32’, a Bolívia conseguiu descontar em um belo gol de Ábrego, que tinha acabado de entrar no lugar de Marcelo Moreno. O atacante adversário invadiu a área e soltou uma bomba, sem chance de defesa para Ederson.

E deu tempo de Neymar marcar mais uma vez. Já no fim do jogo, o camisa dez aproveitou cruzamento de Raphinha, invadiu a área e chutou forte para o fundo do gol. 5 a 1 e goleada decretada no Estádio Mangueirão. Começo com o pé direito nas Eliminatórias da Copa do Mundo.