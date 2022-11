‘Muito mal feita’, diz Silvio Santos sobre a série ‘O Rei da TV’

Produção já havia sido criticada pelas filhas do comunicador

Silvio Santos resolveu falar sobre a série “O Rei da TV” que conta a história dele mesmo, produzida pela plataforma de streaming Star+.

Segundo o apresentador, a produção foi “muito mal feita”. A afirmação foi feita em entrevista ao canal de Lucas Padula no YouTube.

“Não é boa nem é ruim. É meio piada. Foi mal feita, não foi bem feita, podiam fazer melhor. Não lembro dos atores da série, mas foi muito mal feita, podia ter sido mais bem feita”, disse Silvio Santos pouco antes de votar.

Renata Abravanel, filha do comunicador, também foi questionada sobre a série. Apesar disso, ela afirmou que não poderia dar opinião. “Eu não posso nem comentar porque eu não assisti. Todo mundo que tem assistido, todas as críticas têm sido péssimas, chegaram a falar que é tosca. Então, eu tenho mais o que fazer com o meu tempo. Não pretendo assistir, não entendo o propósito, o motivo… Parece que é uma coisa nem lá nem cá”, disse ela.