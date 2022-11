Mesmo internado, Erasmo Carlos posta foto no Instagram se recuperando em hospital no Rio

O cantor Erasmo Carlos, de 81 anos, postou uma foto na sua conta oficial do Instagram no quarto do hospital em que está internado no Rio, nesta segunda-feira (31). “Estou muito vivo e, se tudo der certo, saindo do hospital até quarta”, escreveu o compositor na legenda.

Erasmo foi internado no hospital Barra D’or, na Zona Oeste da cidade, no dia 17 de outubro para fazer exames e tratar uma síndrome edemigênica. Segundo a assessoria do artista, o seu quadro é estável e de acordo com o hospital, ele deve ter alta nos próximos dias.

“Erasmo passa bem e está ansioso para voltar a sua rotina e seus shows”, disse a assessoria do artista, em nota.