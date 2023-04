Morre o conselheiro Carlos Pinna, vítima de enfisema pulmonar

Morreu nesta quarta-feira (5), aos 74 anos, o conselheiro Carlos Pinna de Assis, decano do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE-SE). Ele estava internado no Hospital Primavera, na capital sergipana, após complicações decorrentes de um enfisema pulmonar.

O conselheiro Flávio Conceição, presidente do TCE, lamentou a morte de Carlos Pinna e decretou luto oficial de três dias na Corte de Contas.

“Sergipe perde um dos homens que melhor projetou este Estado país afora, com seu conhecimento e capacidade técnica. O conselheiro Carlos Pinna deixa uma lacuna irreparável no controle externo e na vida de todos nós que compartilhávamos o privilégio do seu convívio”, escreveu o conselheiro presidente.

Carreira

Sergipano de Aracaju, Pinna formou-se em Direito pela Universidade Federal da Bahia (UFBA), em 1972. Exerceu a advocacia até o ano de 1986. Foi conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil entre 1978 e 1984; procurador-geral do Estado de Sergipe entre 1983 e 1986, e secretário de Estado da Habitação e Previdência Social de Sergipe de 1985 a 1986.

Ainda em 1986 ingressou como conselheiro no colegiado do TCE, vindo a ser presidente em quatro oportunidades. Presidiu também por dois mandatos a Associação dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon) e a Associação de Controle Público do Mercosul (Asul).​

O Governo de Sergipe, a Prefeitura de Aracaju e a Assembleia Legislativa de Sergipe também decretaram luto oficial de três dias pelo falecimento do conselheiro.

Doença

O enfisema pulmonar é uma doença degenerativa, que geralmente se desenvolve depois de muitos anos de agressão aos tecidos do pulmão devido ao cigarro e outras toxinas no ar.

O enfisema pulmonar é uma doença obstrutiva crônica que leva à perda de elasticidade dos pulmões e à destruição dos alvéolos pulmonares, causando uma série de desconfortos que variam de leves a bastante intensos, entres eles, a falta de fôlego ou a sensação de não estar inalando ar suficiente.

