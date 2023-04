Dia da Saúde e Dia de Combate ao Câncer chamam atenção para a adoção de hábitos saudáveis de vida

O Dia Mundial da Saúde é comemorado desde 1950 e homenageia a criação da Organização Mundial da Saúde (OMS), ocorrida durante a primeira Assembleia Mundial da Saúde, em 1948. A data tem o objetivo de conscientizar a população a respeito da importância de manter o corpo e a mente saudáveis e também falar de alguns problemas de saúde que atingem a população mundial.

O Dia Mundial de Combate ao Câncer soma-se a essa causa, pois busca conscientizar a população sobre os cuidados de prevenção da doença, que é a segunda que mais mata pessoas em todo o mundo. A ida regular ao médico e a adoção de hábitos saudáveis está diretamente ligada à prevenção de diversos problemas de saúde, entre eles, o câncer.

O médio radio-oncologista Dauler de Souza, que integra o corpo clínico da Oncoradium – Centro Oncológico de Aracaju, explica que, quando falamos em prevenção, o acesso à informação tem um papel de destaque.

“O acesso à informação e às medidas preventivas contra o câncer são essenciais para a promoção da qualidade de vida da população. Isso inclui a conscientização sobre os principais fatores de risco para o câncer, como tabagismo, alimentação inadequada, falta de atividade física, exposição às substâncias químicas e à radiação, e também o acesso à informações sobre os sintomas e sinais de alerta que podem indicar a presença da doença”, explica o especialista.

Segundo o especialista, estudos apontam que o diagnóstico precoce pode aumentar significativamente as chances de cura e reduzir a mortalidade por câncer.“O câncer de mama, por exemplo, quando é detectado em estágio inicial pode ter uma taxa de cura de mais de 90%, enquanto que, em estágios mais avançados, essa taxa pode cair para menos de 50%”, alerta.

O Dr. Dauler de Souza também destaca que é importante conscientizar as pessoas sobre a necessidade das consultas de rotina e de estarem atentas aos sinais do próprio corpo. “É necessário promover campanhas educativas sobre a importância da prevenção e diagnóstico precoce do câncer, além de incentivar a busca por serviços de saúde e o autocuidado”, comenta o especialista.

Ainda segundo Dauler de Souza, entre um terço e a metade dos casos de câncer poderiam ser evitados com a redução dos fatores de risco já conhecidos pela população. São eles: tabagismo, dieta inadequada, sedentarismo, exposição a substâncias químicas e radiação, além de fatores genéticos e hereditários.

Apesar disso, algumas pessoas ainda alegam ter dificuldade de adicionar em sua rotina alguns hábitos para melhorar a qualidade de vida. Para esse público, o médico deixa uma orientação.

“Para melhorar a qualidade de vida, é importante adotar hábitos saudáveis, como manter uma dieta equilibrada, praticar atividade física regularmente, evitar o tabagismo, reduzir o consumo de álcool, dormir o suficiente e gerenciar o estresse. Além disso, é importante buscar orientação médica regularmente e estar atento aos sinais de alerta do corpo para detectar e tratar precocemente qualquer problema de saúde. Preocupar-se com a saúde nunca esteve tão na moda. É cada vez mais comum encontramos amigos, familiares e colegas buscando mudar seus hábitos de vida para poder viver com mais qualidade e sem grandes preocupações”, finaliza o médico radio-oncologista.

Sobre a Oncoradium

Inaugurada em setembro de 2021, a Oncoradium – Centro Oncológico de Aracaju é a 10ª unidade da Rede Onco, grupo referência no tratamento oncológico em todo o país. Focada na cura e qualidade de vida dos pacientes, a rede conta com infraestrutura completa de atendimento, tecnologia de ponta, profissionais altamente capacitados e atendimento humanizado.

Em 2022, a unidade da capital sergipana realizou mais de 10 mil consultas, mais de 12 sessões de quimioterapia e mais de 15 mil sessões de radioterapia, mostrando sua alta capacidade de oferecer o melhor serviço à população.