Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 60 milhões; confira as dezenas sorteadas

O próximo sorteio da loteria, realizado pela Caixa Econômica Federal, acontece no sábado (29), em São Paulo

O concurso 2.586 da Mega-Sena, apurado nesta quarta-feira (26), não teve ganhador do prêmio principal, ficou acumulado mais uma vez e vai para R$ 60 milhões no próximo sorteio, que será realizado no sábado (29). Foram sorteadas as seguintes dezenas: 10 – 18 – 41 – 49 – 53- 59.

Com cinco acertos, foram 76 apostas ganhadoras, e cada uma vai receber R$ 64.781,77. Além delas, 6.010 apostas acertaram quatro dezenas e vão levar R$ 1.170,29 cada.

Para concorrer à bolada do próximo sorteio, basta ir a uma casa lotérica até as 19h de sábado e marcar de seis a 15 números do volante; há ainda a opção de deixar que o sistema escolha os números (Surpresinha).