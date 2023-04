Licenciamento: prazo pagamento dos veículos com placas final 1 e 2 termina nesta sexta-feira (28)

Termina na próxima sexta-feira, dia 28, o prazo para pagamento do licenciamento anual dos veículos com placas que tem final 1 e 2.

Depois de quitar o licenciamento, é preciso emitir o Certificado de Registro de Licenciamento de Veículos (CRVL) no site do Detran (Departamento Estadual de Trânsito).

Para acessar o boleto, pode ser por meio do site, na opção ‘Veículo’, ou no aplicativo do órgão. De acordo com o Detran, há possibilidade de parcelar o valor do licenciamento através do cartão de crédito.