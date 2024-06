Maio encerra com chuva 38% acima da média na cidade de Tobias Barreto, SE

O mês de maio de 2024 foi marcado por um volume de chuvas significativamente acima da média histórica na cidade de Tobias Barreto, localizada no estado de Sergipe. Durante o período, a cidade registrou um total de 166,6 milímetros de precipitação, o que representa 38% acima da média histórica mensal de 120,5 milímetros.

Esse aumento considerável nas chuvas trouxe alívio para os agricultores da região, que vinham enfrentando irregularidades nas chuvas nos meses anteriores. As precipitações ajudaram a reabastecer os reservatórios e a melhorar as condições para o cultivo de diversas culturas, especialmente as de milho e feijão, que dependem diretamente das chuvas para o desenvolvimento.

No que diz respeito às temperaturas, o mês de maio manteve-se dentro da média histórica. A maior temperatura registrada em maio ocorreu no dia 14, quando os termômetros marcaram 34°C. Já a menor temperatura foi observada no dia 24, quando os termômetros chegaram aos 19,9°C. Essa variação de temperatura é comum para o período, proporcionando um clima ameno e agradável na maior parte dos dias.

Os especialistas do clima alertam que, embora as chuvas acima da média sejam benéficas em muitos aspectos, é importante que a população e as autoridades se preparem para eventuais eventos extremos. A adaptação e a melhoria das infraestruturas são essenciais para lidar com as adversidades climáticas que podem ocorrer.

Enquanto isso, a população de Tobias Barreto segue atenta às previsões meteorológicas, esperando que o equilíbrio climático continue favorecendo a cidade nos próximos meses.