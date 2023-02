Lula visita Sergipe no dia 15 de fevereiro

No próximo dia 15, o presidente Lula visita Sergipe. Ele vem acompanhado do ministro do Transporte, Renan Filho. A informação foi confirmada pelo governo do estado.

O chefe do Executivo vem ao estado para vistoriar as obras da BR 101 e tratar de pautas solicitadas pelo governo de Sergipe, a exemplo do Canal de Xingó, duplicação da BR 235 e a Ponte Neópolis/ Penedo.

“A vinda do presidente conta com a intermediação do ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macêdo”, explica a gestão estadual.