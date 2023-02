Jeferson Andrade é eleito presidente da Alese

Após a cerimônia de posse dos novos deputados estaduais realizada ontem (02), aconteceu a eleição para definir a presidência da Assembléia Legislativa de Sergipe (Alese). E com 23 votos a favor, o deputado estadual Jeferson Andrade foi eleito o presidente.

O deputado afirma que o diálogo será o foco do seu trabalho. “A população pode esperar muito trabalho e discussões produtivas para o estado. Nossa expectativa é fazer uma gestão marcada pelo diálogo, recebendo todas as categorias de servidores e atendendo as demandas dos municípios”, contou o presidente eleito.

Deputados estaduais eleitos tomam posse em Sergipe

Durante a votação, uma única abstenção, da deputada Linda Brasil, impediu a unanimidade da eleição.

Confira a composição da nova Mesa Diretora da Alese:

Presidente: Jeferson Andrade (PSD)

Vice-presidente: Garibaldi Mendonça (PDT)

1º secretário: Luciano Bispo (PSD)

2º secretário: Marcelo Sobral (União Brasil)

3º secretário: Carminha Paiva (Republicanos)

4º secretário: Paulo Júnior (PV)