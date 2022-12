Lula usa retórica do encantador de serpente para falar sobre ministérios

Na Live UOL desta sexta-feira (2), o colunista do UOL Notícias Felipe Moura Brasil comentou a entrevista do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, na qual o petista descartou a participação da presidente do partido, Gleisi Hoffman, em seu ministério e disse ter 80% da composição montada em sua cabeça.

“Não precisa ninguém ficar angustiado, nervoso, criando expectativa porque eu, no fundo, já tenho 80% do ministério na cabeça”, disse o presidente eleito, acrescentando que seu ministério deve ser construído para atender os partidos que o apoiaram. Para Felipe Moura Brasil, com a declaração, Lula mostra que, mais uma vez, o toma lá da cá está à frente do interesse público. “Os ministérios não deveriam atender ao povo brasileiro? Mas, na política, a gente sabe que tudo é feito para o toma lá da cá e por causa dele. Apoia-se ao longo da corrida e depois você ganha um ministério. A questão do interesse público é algo que vem depois e se vier. Mas, normalmente, nunca vem”.

Moura Brasil também comentou o trecho em que Lula afirma que o Ministério da Economia deve ter autonomia, mas “quem ganhou a eleição foi ele” e que, como presidente deseja ter inserção nas decisões importantes do país. “Este é o velho Lula, o Estado sou eu. Ele, na verdade, é o superministro com ingerência sobre todos os ministérios e tem essa dificuldade de dar autonomia para as pessoas porque quer gerir tudo”, destacou Moura Brasil, que também falou sobre a retórica do presidente eleito ao descartar o nome de Gleisi Hoffman para um de seus ministérios.

“É a velha retórica do encantador de serpente. Ele precisa descartar a Gleisi Hoffman dos ministérios, mas como faz isso? ‘Essa é a maior presidente de partido em atividade no Brasil e neste momento a presidência do partido tem tanta importância quanto outros ministérios, etc’. Tem sempre essa melhor saída para compensar uma outra decisão”, analisou Moura Brasil, descrevendo o método usado para afagar a aliada, preterida ante a necessidade de agradar aos demais partidos. Felipe Moura Brasil e Madeleine Lacsko debatem os principais assuntos do país diariamente, das 14h às 15h, com transmissão ao vivo nos perfis do UOL no YouTube, no Facebook e no Twitter.

*Por Redação UOL Notícias.