Comissão de Transição do Governo de SE intensifica diálogo com órgãos

Coordenada pelo vice Zezinho Sobral, equipe conhece demandas e faz diagnósticos

A Comissão de Transição do novo Governo de Sergipe segue com reuniões diárias no Palácio Museu Olímpio Campos, Centro de Aracaju. Coordenada pelo vice-governador eleito Zezinho Sobral (PDT), a equipe vem cumprindo cronogramas, dialogando com os gestores e as equipes técnicas das Pastas Estaduais, conhecendo as demandas e fazendo os diagnósticos de todo o aparato estadual e dos serviços prestados para implementar a transição para a próxima gestão.

A equipe já recebeu gestores da Secretaria de Estado da Saúde (SES) e fundações, Secretaria da Fazenda (Sedurbs), Secretaria do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade (Sedurbs), Sergipeprevidência, Secretaria de Estado da Inclusão e Assistência Social (Seias), Superintendência Regional do Trabalho (SRT), Fundação Renascer, Secretaria de Estado da Educação e Cultura (Seduc), Fundação Aperipê de Sergipe, Secretarias de Justiça e Cidadania (Sejuc), de Transparência e Controle (Setc), de Turismo (Setur) e Empresa Sergipana de Turismo (Emsetur).

“Nossa missão é avançar no governo que se inicia a partir de janeiro. Neste primeiro momento, estamos dialogando com as pastas, conferindo situações e os detalhes estruturantes e os serviços prestados ao povo sergipano. Encontros bem positivos, com informações importantes para que os próximos gestores tenham conhecimento ampliado e possam garantir que os sergipanos recebam os serviços prestados com qualidade e avanços. Novas reuniões com outras pastas acontecerão e grupos temáticos farão visitas aos órgãos para ampliar e aprimorar o diálogo”, destacou Zezinho Sobral.

A transição é regida pela resolução 338 do Tribunal de Contas do Estado (TCE/SE). O governador eleito Fábio Mitidieri (PSD) indicou o vice-governador eleito, Zezinho Sobral, para coordenar a equipe. Também integram o grupo a futura primeira-dama, Érica Mitidieri, o ex-deputado estadual Luiz Mitidieri e o coordenador do programa de Governo, Júlio Filgueira.