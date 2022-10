Laércio Oliveira pede apoio para Fábio Mitidieri e Bolsonaro durante ato em Aracaju

O senador eleito Laércio Oliveira (PP) foi um dos organizadores do ato de lançamento oficial da candidatura do presidente Jair Messias Bolsonaro (PL) em Sergipe, realizado neste domingo, no estacionamento do Centro de Convenções, em Aracaju. O objetivo foi unir forças para ajudar a fortalecer a candidatura do presidente e do candidato ao Governo de Sergipe, Fábio Mitidieri (PSD), no segundo turno. Laércio pediu à população que vote em Fábio Mitidieri e Jair Bolsonaro.

“A vitória depende do esforço de cada um de nós. Precisamos fazer a nossa parte. Eu sempre fui um político de posição clara e tenho um compromisso com meu candidato a governador Fábio Mitidieri, assim como tenho com o presidente Bolsonaro, e peço a todos vocês que entendam o momento político, porque é importante elegermos Fábio para o governo também” afirmou Laércio.