Cláudio Castro quer dobrar vantagem de votos de Bolsonaro no Rio

Outro objetivo é convencer as pessoas que não foram votar no último domingo e também quem votou branco ou nulo e quem optou pelo chamado voto útil

O governador Cláudio Castro e o senador Flávio Bolsonaro participaram da reunião do PL, em um hotel de Copacabana, na Zona Sul do Rio, nesta sexta-feira, da qual participaram também diversas lideranças políticas do estado. Castro disse que o objetivo é aumentar dobrar o número de votos que o presidente teve de vantagem no primeiro turno.

“Nós acreditamos que dá. Nós tivemos quase 1 milhão de votos na frente. Nossa meta é chegar a 2 milhões de votos na frente. Que a gente possa tornar o Rio de Janeiro, como disse lá em Brasília, a capital da vitória do presidente Bolsonaro. Eu fiz uma colocação aqui. A gratidão que a gente tem que ter pelo presidente ter sido sempre solícito quando o Rio de Janeiro mais precisou”, disse o governador do Rio.