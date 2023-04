Juliano Gois está de volta ao programa Tribuna do Povo

Após 20 dias fora do rádio, o jornalista Juliano Góis está de volta ao programa Tribuna do Povo na Tobias Barreto Fm, Juliano se afastou de suas atividades para tratamento de saúde, recuperado está voltando aos trabalhos jornalísticos. Durante os 20 dias o programa esteve sob o comando do Diretor da Emissora Valderlan Lemos, o Tribuna do Povo vai ao ar de segunda à sexta das 12h00 as 14h00.