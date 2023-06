Após ser rebaixado, Geraldo Luís deixa a Record

Geraldo Luís está fora da Record. A notícia foi dada em primeira mão pela jornalista Sonia Abrão, amiga pessoal do apresentador. A Record confirma a informação:

“A Record TV vem a público agradecer ao apresentador e jornalista Geraldo Luís pelos 16 anos que esteve na emissora onde comandou diversas atrações jornalísticas e de entretenimento. Em comum acordo entre as partes, decidiu-se a descontinuidade do contrato de prestação de serviços nesta data. Desejamos sucesso ao Geraldo Luís em carreira e em seus projetos futuros”, diz o comunicado.

O apresentador havia sido rebaixado, recentemente, para a reportagem de rua, durante as edições locais do Balanço Geral SP. Em contrapartida, seguia apresentando o formato aos sábados.

GERALDO FOI SUCESSO NA RECORD

Geraldo Luiz estava na emissora desde 2007, quando se destacou ao apresentar o Balanço Geral SP. Na ocasião, o jornalista trouxe inseriu em sua equipe o anão Marquinhos e um galo, batizado de William, em homenagem ao jornalista William Travassos, que comandava o SP no Ar, na sequência. O trio gerou grande repercussão, na ocasião.

O programa superava, facilmente, os 10 pontos de audiência e deu uma tremenda dor de cabeça à Globo, que promoveu inúmeras mudanças de horário em seu telejornal local, o Bom Dia SP, além de readequar a programação matutina, por conta da programação matutina da Record, na ocasião.

Em 2009, Geraldo foi para as tardes da emissora e comandou o Geraldo Brasil. Em contrapartida, o sucesso não se repetiu.

Neste tempo, Geraldo e Sonia Abrão tiveram uma briga pública por conta de uma pauta envolvendo a primeira edição de A Fazenda. Todavia, os dois superaram o assunto e voltaram a ser amigos, em 2017.

LÍDER DE AUDIÊNCIA AOS DOMINGOS

Em 2014, Geraldo Luís ganhou a missão de apresentar o Domingo Show. O programa foi líder de audiência e, mesmo assim, sofreu um processo de desidratação na emissora.

Primeiramente, foi reduzido a 2 horas e o auditório foi cortado. Após perder público, a Record tentou recalcular rota, mas não conseguiu reverter o público que havia migrado para o Domingo Legal, de Celso Portiolli.

Em 2019, com a ida repentina de Reinaldo Gottino para a CNN Brasil, Geraldo Luís ganhou a chance de voltar a comandar as edições do Balanço Geral SP.

Entretanto, com a pandemia, o apresentador foi retirado do ar por pertencer ao grupo de risco. Poucos dias após a estreia da CNN, Gottino voltou para a Record.