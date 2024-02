Jornada Pedagógica 2024 do Senac será focada na inovação, inclusão e empreendedorismo

Nos dias 1º e 2 de fevereiro, equipes ligadas ao departamento pedagógico do Senac Sergipe estarão off. Instrutores, analistas, coordenadores e gerentes estarão imersos na Jornada Pedagógica 2024, que este ano acontecerá no Hotel Delmar e terá como tema “Arena Senac: Construindo mentes inovadoras, inclusivas e empreendedoras”.

O conteúdo foi pensado e definido, com foco no desenvolvimento de competências para o trabalho na educação profissional além do ambiente escolar. O evento contará com palestra de abertura do Doutor em Desenvolvimento Urbano, Mestre em Educação, escritor e que atua como consultor e coaching, Rafael Demétrius.

De acordo com a gerente do Núcleo de Desenvolvimento e Implementação Educacional (NDIE), Cristiane Tavares, a Jornada Pedagógica do Senac este ano tem uma proposta diferenciada, baseada na metodologia ativa de hackathon, com todos colocando a mão na massa e desenvolvendo novas habilidades.

“A jornada é o maior evento interno de qualificação do corpo técnico educacional. A proposta é promover uma mudança de mentalidade para a cultura da inovação, da inclusão e do empreendedorismo. Isso vai reverberar no desenvolvimento dos nossos alunos e consequentemente, na qualidade e favorecimento dos ambientes de negócios, especialmente o comércio de bens, serviços e turismo”.

A Jornada Pedagógica 2024 traz uma proposta dinâmica e interativa em dois dias de atividades que acontecerão de maneira presencial com foco na interação, comprometimento com a Educação Profissional do Senac Sergipe e alinhamento das práticas pedagógicas. Sendo assim, a jornada proporcionará ao público-alvo a participação em palestras, oficinas livres e alinhamento à luz das diretrizes traçadas pelos Planos Diretores.

O termo Hackathon refere-se a uma atividade criativa e inovadora realizada por pessoas que buscam resolver problemas em um curto período. Inspira processos de imersão em formato de maratona, combinando ferramentas que envolvem a arte visual, elementos de programação, desenhos, histórias, gestão democrática, inovação e colaboração.

“O Hackathon pode ser utilizado em diferentes contextos, dentre os quais a educação como forma de incentivar a criatividade, o empreendedorismo, a inovação, o trabalho em equipe para resolver problemas do cotidiano escolar, como meio de divulgação de ideias e conscientização dos problemas e soluções possíveis”, Adalberto Souto, Diretor de Educação Profissional do Senac Sergipe.

Para o Diretor Regional do Senac Sergipe, Marcos Sales, professores qualificados têm um impacto significativo no aprendizado dos alunos.

“Professores qualificados estão constantemente buscando novas metodologias e abordagens de ensino para engajar os alunos e tornar o processo de aprendizado mais eficaz. A partir do diálogo que será promovido neste encontro, nossos instrutores vão incorporar as melhores práticas em suas abordagens de ensino. Isso fará com que os alunos recebam uma educação relevante, atualizada, inspiradora e motivadora. Além disso, investir na inovação pedagógica é fundamental para garantir a excelência da educação oferecida pela instituição”, finaliza Sales.

