Senac recebe prêmio Fesbell de melhor escola profissionalizante de beleza

A 9ª edição da Feira de Beleza e Cosméticos (Fesbell) foi encerrada na noite de segunda, 18, com a entrega do I Prêmio Fesbell a profissionais e instituições que se destacaram e são referências em suas áreas. O Senac Sergipe foi escolhido, por meio de votação, a melhor escola profissionalizante de beleza do Estado.

Representando o diretor Regional do Senac-SE, a coordenadora dos cursos de Beleza, Felipa Edite, recebeu a premiação.

“Muito gratificante receber a premiação de melhor Instituição de qualificação profissional. O Senac preza pelo ensino de qualidade, preparando os nossos alunos para o mercado de trabalho com excelência”, afirmou Felipa Edite.

Além do prêmio, o Senac foi destaque durante a feira da beleza, com palestra proferida pela estagiária do Núcleo de Desenvolvimento e Implementação Educacional (NDIE), Flávia Alessandra, estudante de Economia do Senac EAD. A palestra “Equilibrando as Contas: Separando as Finanças Pessoais e Comerciais no Setor de Beleza”, realizada no domingo, 17, abordou a importância da organização das finanças para o sucesso de pequenos negócios no setor.

“É necessário separar as finanças pessoais das empresariais. A organização das finanças é um pilar fundamental para o crescimento e a longevidade de qualquer empresa. É preciso identificar receitas e despesas, realizar investimentos a longo prazo para expansão do negócio, controlar gastos para manter a saúde financeira da empresa e eliminar crenças limitantes em relação a dinheiro”.

No segundo dia da feira, o Senac promoveu uma roda de conversa sobre Jovens empreendedores Senac. Mediada por Flávia Alessandra, os jovens Leon Victor e Ramon Oliveira, além da também egressa e hoje instrutora do Senac em Itabaiana, Jordana Oliveira, que falaram sobre as dificuldades no início da carreira, quando decidiram empreender e como venceram os obstáculos. O trio foi unânime ao declarar o diferencial que fazer cursos no Senac representou na vida dele.

“Fiz Senac e tempo depois tive a oportunidade de voltar à instituição como instrutora. Eu me sinto honrada e feliz por partilhar e trocar conhecimentos com meus alunos. Tenho muito orgulho de hoje formar alunos e ver eles crescerem profissionalmente”, declarou Jordana Oliveira.

“Fui Jovem Aprendiz e naquele período, numa palestra que assisti no Senac, percebi que estava falido, pois estava recebendo salário e não tinha feito nada com isso. Me abriu os olhos e comecei então a fazer um planejamento financeiro. Depois encontrei Leon, que tinha conhecimento da parte prática de barbearia, e eu, a parte de gestão”, relatou Ramon Oliveira.

Leon Victor disse que cresceu vendo a mãe cortar cabelo e abraçou a oportunidade que teve em estudar no Senac.

“O Senac abriu as portas do conhecimento para mim. Aprendi e sempre procurei me aperfeiçoar, o conhecimento técnico e prático, de como cortar cabelo e como desenvolver um negócio. Além do conhecimento, é preciso ter um propósito para seguir em frente, encarar as dificuldades, se organizar e gerir bem uma empresa”, declarou.

Realidade x Expectativa

Conduzida pela empresária da beleza, Luciana Braga, que integra a Câmara da Beleza e Estética da Fecomércio, a roda de conversa “Mundo de Ilusões: realidade x expectativa na carreira da beleza”, trouxe a experiência de outros integrantes do grupo.

Em sua fala, Felipa Edite, que representa do Senac na Câmara da Beleza, destacou que conhecimento é algo que ninguém tira de quem aprendeu.

“Aprendizado é tudo e é isso que o Senac faz. Temos o Programa Senac de Gratuidade, o PSG, por meio do qual as pessoas podem estudar gratuitamente. Todos os cursos do Senac têm o reconhecimento do MEC. Para saber sobre os cursos ofertados, inclusive os gratuitos, é acompanhar as redes sociais do Senac”, enfatizou.

Luciana Braga reforçou algumas ações que a Câmara de Beleza desenvolverá, com o objetivo de fortalecer os empresários e toda a cadeia produtiva da beleza e estética local.

“Estamos organizando alguns eventos, cursos e workshops, inclusive sobre gestão de finanças, para que possamos aprender, partilhar conhecimento e nos fortalecer”, enfatizou.

Os demais integrantes da mesa redonda foram enfáticos em afirmar que o setor sergipano necessita de uma virada de chave para enxergar que os concorrentes não são adversários. E que a educação é o ponto principal para quem quer ter sucesso.

Fizeram parte do bate papo, a educadora e empresária de nails, Maisa Santiago; Rubens Kruz, empresário, tricologista, barbeiro e visagista; a empresária, enfermeira, cosmetóloga e química, Sílvia Carvalho; a empresária Leia Santos, e o distribuidor de cosméticos José Leite.

Fesbell Aracaju

Em sua 9ª edição, a Fesbell é referência no mercado da beleza, destinado a profissionais da área e ao público em geral interessado em se atualizar sobre as novidades e tendências do setor.

Essa última edição, realizada nos dias 17 e 18 de março, no Iate Clube de Aracaju, contou com a participação de mais de 30 empresas de todo o país, a Fesbell ofereceu produtos com descontos de até 80%, além de palestras, demonstrações de procedimentos, workshops e sorteios. A feira é uma oportunidade única para profissionais e amantes da beleza conhecerem e adquirirem produtos de qualidade a preços acessíveis.

