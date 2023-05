Jeferson Andrade assume governo de Sergipe enquanto Mitidieri e Zezinho cumprem agenda nos EUA

Neste sábado (29), aconteceu a transmissão de posse do cargo de governador de Sergipe, no Palácio Governador Augusto Franco, em Aracaju.

O presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), o deputado estadual Jeferson Andrade, assume a função enquanto Fábio Mitidieri e Zezinho Sobral estiverem nos Estados Unidos. Eles vão participar, em Houston, no Texas, do 5º Encontro dos Brasileiros 2023 da FGV Energia e a Offshore Technology Conference (OTC 2023), a maior feira de petróleo e gás do mundo. A previsão é que os gestores reassumam no próximo dia oito.

“Mais de 20% da reserva de gás do nosso país está concentrada em nosso estado. Então, queremos mostrar para as empresas, os investidores americanos, que vale a pena investir em Sergipe, trazendo emprego e renda para o nosso povo”, disse Mitidieri.

Por redação Portal A8SE