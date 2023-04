Gustinho Ribeiro destina cerca de R$ 6 milhões em emendas para Tobias Barreto

O deputado federal Gustinho Ribeiro tem sido um importante aliado para o desenvolvimento do município de Tobias Barreto. Por meio de suas emendas parlamentares, o deputado tem viabilizado recursos para diversas áreas, a exemplo de saúde, educação, cultura e infraestrutura.

Para a construção do calçadão do comércio, Gustinho Ribeiro destinou R$ 1 milhão, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida dos moradores e facilitar o acesso e o fluxo de pessoas à área comercial da cidade, além de beneficiar centenas de comerciantes. Ainda na área de infraestrutura urbana, destinou R$1,5 milhão para a recapeamento asfáltico e sinalização viária do conjunto Irmã Dulce, o que permitiu que centenas de famílias residentes em sete ruas e três travessas fossem beneficiadas.

Já para o Carnatobias, festa que faz parte do calendário de eventos da cidade há muitos anos, é uma importante fonte de renda para o comércio local e para a economia da região. A expectativa é que a festa movimente a cidade e atraia turistas de todo o país, gerando empregos e fomentando a cultura local.

Além desses recursos, Gustinho Ribeiro também destinou R$ 500 mil para pavimentação de estradas vicinais da região, contribuindo com a infraestrutura e a mobilidade da população local, garantindo mais segurança e acessibilidade para os moradores da zona rural, além de contribuir para o desenvolvimento econômico da cidade, facilitando o transporte de produtos e insumos, R$ 295 mil para a aquisição de um carro pipa e a construção de um poço artesiano no povoado Santa Rita /Pilões.

Para o prefeito Dilson de Agripino, com essas iniciativas, o deputado federal Gustinho Ribeiro tem se destacado como um parceiro importante para o desenvolvimento de Tobias Barreto. “Sua atuação tem contribuído para melhorar a qualidade de vida dos moradores e fortalecer a infraestrutura do município. Nos ajuda a fazer uma boa gestão principalmente após a pandemia em que nosso município passa por crises financeiras”, agradece.

Outros recursos

Em 2020, o deputado também destinou R$ 1 milhão para a educação através de recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) visando melhorar a infraestrutura e a qualidade do ensino. Os recursos são utilizados para a construção, ampliação e reforma de escolas, além de serem usados para aquisição de equipamentos e materiais didáticos. Além disso, teve também R$ 500 mil para o Incremento Temporário do Piso de Atenção Primária (PAP) do município, visando garantir um valor mínimo por habitante para ser utilizado na atenção básica em saúde, sendo de fundamental importância para a qualidade do atendimento prestado aos cidadãos. “Com esse recurso, a cidade poderá investir em melhorias nos postos de saúde, na aquisição de medicamentos, equipamentos e cinco mil testes de covid e na capacitação dos profissionais de saúde, trazendo benefícios diretos para a população local, especialmente para aqueles que mais necessitam dos serviços públicos de saúde”, argumentou Gustinho.

Por Portal Sergipano