São Cristóvão: Senac/SE participa da primeira visita técnica do Programa Vai Turismo

A cidade histórica de São Cristóvão foi o destino da primeira visita técnica da segunda etapa do programa Vai Turismo, da Confederação Nacional do Comércio (CNC), em Sergipe. Dentro do programa quatro cidades sergipanas foram selecionadas pelo Sistema Fecomércio/Sesc/Senac, visando o fortalecimento de dois roteiros turísticos no Estado: o religioso, que contempla Laranjeiras e São Cristóvão, e o de compras, que engloba Itabaianinha e Tobias Barreto.

O grupo, formado representantes da Fecomércio, Senac e por secretários e equipes da Secretaria de Turismo do Estado, de Tobias Barreto, Itabaianinha, Laranjeiras e de São Cristóvão, foi recepcionado na Praça São Francisco pelo prefeito da Cidade, Marcos Andrade, que externou a visão sobre o que a cidade necessita para alavancar o turismo.

“Nosso município tem muitos atrativos, um centro histórico belíssimo, somos a 4ª cidade mais antiga do país, fomos a primeira capital do Estado, mas nos faltam pousadas. Nós não queremos só visitantes que chegam e vão embora, mas turistas, que durmam aqui”, ressaltou o prefeito, destacando que é preciso fortalecer a cadeia produtiva do interior.

O grupo foi guiado para conhecer os atrativos, não só religioso, como histórico, gastronômico e de artesanato, pelo coordenador de Turismo de São Cristóvão, Diego Prado.

“A visita foi pensada visando mostrar aos demais municípios envolvidos no Vai Turismo, à Setur, Fecomércio e Senac, os atrativos de São Cristóvão. As visitas às igrejas, aos museus, o que temos de gastronomia, de artesanato e de cultura, finalizando com a visita ao Cristo Redentor, que está em reforma e depois de pronto contará com um restaurante panorâmico”, declarou.

Saindo da Praça São Francisco, o grupo iniciou a visita pela Igreja Nossa Senhora do Rosário, seguindo para a Igreja e Convento São Francisco e Museu de Arte Sacra, e almoço no Povoado Pedreira, às margens do Rio Vaza-Barris. Na parte da tarde, foram visitados a Igreja Matriz Nossa Senhora da Vitória, seguindo para a fábrica das famosas queijadinhas, pelo atelier do restaurador, xilografista e artista plástico Mestre Nivaldo Oliveira, Casa do Beiju, fábrica dos Biscoitos Bricelet, a Casa Amarela, o atelier da artesã Fijô, finalizando no Cristo Redentor.

Durante a visita, a representante da Fecomércio, Leide Oliveira, teceu alguns comentários sobre as potencialidades, destacando a necessidade colocada pelo prefeito, da cidade possuir leitos para ofertar aos turistas.

“Vimos muitas potencialidades no município e durante a visita ao Convento São Francisco, que está fechado e possui uma boa estrutura, vislumbramos a possibilidades do prédio ser transformado num hotel boutique ou pousada boutique. Ele tem 21 quartos no primeiro andar e quatro embaixo, além de toda uma estrutura de refeitório e cozinha. Apesar do prefeito ter pontuado que tentou, e não conseguiu, vamos colocar esse ponto como uma pauta para ser discutida”, destacou.

O olhar criativo de Altair Santo, líder do eixo de Moda do Senac, foi estimulado pela riqueza de detalhes das igrejas e da identidade cultural do artesanato de São Cristóvão.

“O Senac é uma instituição de educação profissional e percebemos que há muita potencialidade para ser trabalhada, a exemplo de ajudar muito na melhoria da qualidade da produção artesanal. Na visita ao Convento São Francisco detectamos que há uma estrutura que pode ser transformada num hotel boutique, abrindo espaço para a educação no setor de hotelaria. Nas igrejas, observamos a riqueza dos detalhes do barroco e do rococó e no Cristo Redentor, de onde temos uma visão belíssima do município, a reforma do local contempla um restaurante panorâmico, que pode ser transformado num restaurante escola. Tem várias áreas que o Senac pode ajudar o município a se desenvolver, como rota turística religiosa e com uma diversidade cultural e gastronômica maravilhosa”.

A próxima visita será no dia 27 de janeiro ao município de Itabaianinha que, junto com Tobias Barreto, integra a rota turística de compras. Na outra semana, dia 1º de fevereiro, a visita será em Laranjeiras, finalizando com Tobias Barreto, no dia 10 de fevereiro.

