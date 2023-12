Infecção urinária em gatos: saiba como identificar e tratar infecção o problema

Os tutores de felinos já sabem que seus animais precisam de muitos cuidados, assim como os humanos. Por isso, as Doenças do Trato Urinário Inferior Felino (DTUIF) também devem estar no radar do tutor, pois podem se desenvolver em qualquer fase da vida do gato. O problema é causado, na maior parte das vezes, pela presença de bactérias no sistema urinário.

De acordo com a veterinária Candice Garcia, especialista em medicina felina e diretora da clínica Toca dos Gatos, única em Sergipe exclusiva para felinos em Sergipe, as DTUIFs mais comuns são as cistites, uma inflamação da vesícula urinária que está relacionada ao sistema nervoso central.

“Há vários tipos de cistites. Quando a cistite é provocada pelo estresse, ela é chamada de intersticial. Ela também pode ser inflamatória, bacteriana ou provada por cálculos, que são as pedras que se formam na bexiga do animal”, explica a veterinária.

Depois dos problemas bucais, as doenças do trato urinário são as mais atendidas na Toca dos Gatos. Além deste sinal de alerta, os tutores devem estar atentos aos sinais, pois mesmo sendo mais frequente em machos, as DTUIFs também acometem as fêmeas.

Sintomas e tratamento

O primeiro sinal que pode ser percebido pelo tutor é quando o gato urina em vários lugares da casa e em pequenas quantidades. O felino também começa a lamber muito as partes íntimas, ir muito à caixa e ficar na posição de urinar, sem conseguir concluir. O sinal mais alarmante é quando começa a sair sangue na urina, mas todos os sintomas anteriores já são motivo de levar o pet ao veterinário com urgência. Os sintomas são os mesmos tanto para macho quanto para fêmea.

A veterinária explica que o exame clínico é o primeiro passo para identificar a doença. “O diagnóstico de infecção urinária em gatos é realizado através do exame clínico, dos sintomas e de exames específicos. O principal deles é o exame de imagem, realizado com o ultrassom, além de exames de sangue e urina”.

Em relação ao tratamento, a especialista em felinos explica que depende muito da causa da doença. Inicialmente, o mais importante é estimular o gato a beber água para que haja um fluxo ideal de urina. O enriquecimento ambiental também é importante para que o gato não fique estressado. Nos casos em que é identificada uma causa bacteriana ou inflamatória, são utilizados antibióticos e anti-inflamatórios.

Para prevenir, Candice destaca alguns cuidados básicos. “Evitar aglomeração de animais dentro de um ambiente pequeno, ter uma quantidade de caixa sanitária ideal, sempre limpa, com uma areia de boa qualidade e em locais que não tenham muito barulho. Reforçar a ingestão de água do gato, investir no enriquecimento ambiental e dar muito sachê que, apesar de haver o mito se é bom ou não, só traz benefícios”.

A veterinária ainda reforça a importância da consulta preventiva, pois é neste momento que o tutor terá ciência se algo está acontecendo com o seu gato e conseguirá evitar que o quadro se agrave.

