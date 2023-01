Higiene bucal dos gatos é primordial para evitar problemas graves de saúde

Para quem quer ter ou já tem um gato, precisa estar atento a muitos cuidados, inclusive à saúde bucal. A famosa frase ‘A saúde começa pela boca’ é própria para os seres humanos, mas também serve para os animais. Assim como temos o cuidado de escovar os dentes e verificar alguma alteração, o mesmo deve ser feito com os pets. A higiene bucal dos animais deve ser realizada com atenção para que tenham melhor qualidade de vida e para evitar doenças odontológicas que podem trazer consequências graves para a saúde do bichinho.

De acordo com Candice Garcia, veterinária especialista em felinos, a saúde bucal dos gatos deve começar desde os primeiros meses de vida. No entanto, nem todos os tutores têm essa informação ou sabem como fazer a limpeza oral de maneira correta. “A orientação para o início dos cuidados é logo que adquirir o gatinho, realizar principalmente a escovação. O tutor ou tutora pode começar com a escovação como brincadeira, ou seja, pôr um pouco de sachê na escovinha para ele ir se acostumando, e depois vai colocando o creme dental e faz a escovação da mesma forma que fazemos. Além disso, tem também o enxaguante bucal, que pode ser diluído na água”, disse a especialista.

Ainda segundo a especialista, negligenciar os cuidados necessários para uma boa saúde bucal pode trazer uma série de consequências para os dentes e para a alimentação dos felinos. As principais complicações odontológicas que os gatos podem apresentar são: tártaro, cárie, gengivite e sangramento. “Quando há uma dor de dente, o gato não vai conseguir se alimentar direito, por consequência, pode gerar alguns problemas hepáticos, mau-hálito, inflamação que pode virar uma infecção bacteriana, ocasionando também problemas cardíacos e intestinais”, alertou Candice.

Ou seja, se o seu gatinho apresentar sinais como mau-hálito, dificuldade para comer, sangramento, gengivas avermelhadas e secreções no canto da boca, é recomendado procurar imediatamente um veterinário, pois o profissional vai direcionar o tratamento mais adequado para cada situação. Além disso, os cuidados com a alimentação dos bichinhos é um dos fatores-chave para a prevenção de doenças odontológicas, pois a qualidade do alimento refletirá diretamente na saúde do animal.

“A alimentação também é parte desse processo de cuidados com a saúde bucal. É necessário adquirir ração de qualidade para o animal, mas prestar atenção na ração para a idade certa do gato, pois o alimento de um filhote não deve ser o mesmo que o alimento de um adulto, isso serve para nós, seres humanos, como serve para os gatinhos. Tudo isso influencia na saúde e tem um reflexo na saúde bucal também”, concluiu a veterinária.

