Há 22 anos na TV, Luciana Gimenez rebate críticas: ‘Nunca precisei de homem nenhum para me sustentar’

A apresentadora Luciana Gimenez soltou o verbo em uma entrevista publicada nesta sexta-feira (12) pela Quem. A artista que é mãe de Lucas Jagger, fruto do relacionamento com o cantor Mick Jagger, e Lorenzo Fragali, do casamento com Marcelo de Carvalho, garantiu que nunca foi dependente financeiramente de nenhum homem e que sempre trabalhou para se sustentar.

“Nunca precisei de homem nenhum para me sustentar, nem meu pai depois de certa idade. Então, meti as caras e vim tentar a vida no Brasil. As pessoas gostam de falar isso, porque é uma forma de tentar me diminuir como mulher e ser humano”, disparou Luciana.

Há 22 anos como contratada da Rede TV!, a apresentadora relembrou na entrevista o começo da carreira televisiva. “Eu vim para o Brasil quando o Lucas tinha um ano e meio. Antes de mais nada, precisava criar uma rede de apoio para cuidar dele, pois precisava trabalhar, já que, ao contrário do que as pessoas adoram falar, nunca vivi de pensão. Apareceu esse teste para apresentar o ‘SuperPop’. Foram várias pessoas que concorreram à vaga e teve até votação popular. Sabe aquela que você ligava para um número e dava seu voto? E eu ganhei”, recordou.

“Quando soube, claro que adorei saber que tinha passado, mas era algo novo. Afinal, não tinha a intenção de morar no Brasil definitivamente, já que estava há 15 anos fora. Enfim, topei, mas coloquei uma cláusula no meu contrato – que tem até hoje escrito à mão nele – que se eu não curtisse fazer, podia ir embora, abrir mão de tudo depois de 3 meses, mas lá se vão 22 anos”, completou.

Na Rede TV!, Luciana Gimenez conheceu e engatou um romance com o empresário Marcelo de Carvalho, um dos sócios da emissora. Os dois se casaram em 2006 e ficaram juntos por 12 anos. A união acabou reforçando comentários maldosos relacionados ao trabalho e a competência da apresentadora.

“Essas fake news incomodam pelo simples fato de não serem verdade. Se fosse verdade, assumiria numa boa. Afinal, ninguém tem nada a ver com a minha vida. O valor que muita gente fala por ai, é pura invenção, lenda! Mais importante que dinheiro, era saber que meu filho teria a presença do pai”, assegurou.

No entanto, apesar de atualmente lidar bem com os ataques, Luciana revelou já ter se deixado abalar por eles. “Já falaram as coisas mais baixas e loucas possíveis. Isso já afetou muito a minha autoestima, mas, hoje, entendi que não posso deixar me abalar por pessoas com atitudes medíocres e covardes. Não espero só ouvir elogios, mas, também, não vou corroborar com histórias mentirosas a meu respeito. Sempre achava que a história acabaria ali se não respondesse. Mas nessa, várias mentiras foram criadas sem eu contestar. Se pudesse mudar algo, não teria me calado por tanto tempo”, pontuou.