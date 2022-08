Em crise, Faustão na Band corta caravanas do Rio e troca almoço por lanche

Apesar da boa audiência, o Faustão na Band não está fechando a conta e, por isso, diversas medidas foram tomadas pela direção da emissora paulista para salvar a atração.

Além da demissão em massa, a produção de Fausto Silva decidiu por não contar mais com caravanas do Rio de Janeiro. No mês passado, o almoço para quem vinha de longe já havia sido cortado. Agora, todos recebem lanche.

De acordo com o portal Notícias da TV, desde dezembro, a equipe do programa pedoa para que caravanistas do Rio levassem pessoas que sempre iam ao Domingão do Faustão, com o intuito de aumentar o clima entre o apresentador e o público. A situação se manteve assim até julho.

Já esta semana, o apresentador e a Band avisaram que iriam deixar de pagar diárias aos caravanistas. Até a viagem do Rio deixou de ser paga. O motivo foi a adequação dos custos.

Nos tempos aureos, bem no início da atração, Faustão chegou a sortear eletrodomésticos de patrocinados e até mesmo um pernil de alta qualidade.

A reportagem informou ainda que Faustão era o único apresentador que bancava caravanas do Rio de Janeiro. Essa prática é bem diferente em outros programas de auditório.