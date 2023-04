Geraldo Luís irrita diretores da Record e vira repórter da madrugada

Parece que Geraldo Luís não está nada satisfeito com a sua situação na Record. O jornalista, que já comandou até um programa de auditório nos domingos da emissora paulista, agora bate ponto durante a madrugada.

De acordo com o portal Notícias da TV, o apresentador foi rebaixado, esta semana, a repórter da madrugada, cobrindo um capotamento de carro e o desabamento do teto de um hospital. As pautas soaram como uma forma de punição, já que poderiam ser feitos por jornalistas iniciantes.