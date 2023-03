Anne: Abuso infantil, sequestro e reviravoltas: conheça a novela turca que conquistou o mundo

Exibida em 2016 pela emissora Star TV na Turquia o drama Anne (Mãe) conquistou o mundo. Isto é, o folhetim protagonizado por Cansu Dere (Sila, prisioneira do amor), Vahide Perçin e a criança Beren Gökyıldız acabou sendo um sucesso em diversos países que apostaram em sua exibição.

Ademais, atualmente em reta final nos Estados Unidos pela emissora hispânica Univision, a trama é a maior audiência do dia. Além disso, lidera com folga contra a aguardada Paixão de Gavilanes, próxima aposta do SBT para as tardes.

Uma produção ousada

Remake do dorama Mother, essa produção a cargo das empresas MedYapım (Yasak Elma) e MF Yapım (Será Isso Amor?) possui um total de 85 episódios no mercado Internacional. Nesse sentido, a distribuição da novela é feita pela Global Agency. No entanto, no país otomano o folhetim era exibido semanalmente às terças-feiras e teve um total de 33 capítulos de 120 minutos.

Quanto a história, a trama aborda o tema do abuso infantil, um assunto polêmico e dificilmente abordado em séries de TV. Assim sendo, o enredo apresenta uma narrativa engajada em denunciar situações de violência infantil, além de alertar pais e pessoas próximas.

Qual a história de “Anne”?

O drama apresenta Melek (Beren), uma criança de 7 anos que vive com a mãe e o padrasto. Contudo, a vida da menina não é nada fácil, pois constantemente é maltratada na própria casa. No entanto, quando sua professora Zeynep (Cansu) percebe que há algo errado, e não há provas para livrar a menina dos maus-tratos, surge uma proposta inusitada. Assim, as duas tornam-se mãe e filha e juntas fogem para Istambul a fim de iniciarem uma nova vida.

Ao mesmo tempo, um jornalista chamado Ali (Can Nergis) decide investigar o sumiço de Melek. Assim, logo ele descobre o paradeiro da menina e passa a ameaçar Zeynep. Além disso, a mãe biológica da professora sai da prisão após 24 anos e está disposta para recuperar sua filha custe o que custar.

Novela premiada

Além do sucesso de audiência, Anne também recebeu diversos prêmios. Nesse sentido, um dos mais importantes foi no Golden Butterfly Awards – uma espécie de Troféu Imprensa da Turquia, onde Beren Gökyıldız ganhou como melhor atriz infantil.

Ainda, a produção ganhou outro prêmio de série mais exportada do ano. Nesse caso, Fatih Aksoy, CEO da MedYapım e as atrizes principais Cansu Dere e a pequena Beren Gökyıldız receberam o prêmio diretamente das mãos do presidente turco Recep Tayyip Erdoğan, quem ortogou a validade do mesmo.