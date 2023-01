Gabigol faz dois contra o Nova Iguaçu e se aproxima do top 10 artilheiros da história do Flamengo

Atacante passa Tita e assume 11ª posição no ranking dos goleadores do clube

Com os dois gols marcados diante do Nova Iguaçu, pelo Campeonato Carioca, Gabriel Barbosa deu mais um passo importante na lista de maiores artilheiros da história do Flamengo. O camisa 10 atingiu a marca de 136 redes balançadas pelo clube, desde que foi contratado ainda no início de 2019, e assumiu o 11° lugar do ranking dos goleadores, ultrapassando Tita.