Confira os jogos que movimentam a 2°rodada do Campeonato Sergipano neste fim de semana

Na última quarta-feira (21), teve início a segunda rodada do Campeonato Sergipano com a vitória do Sergipe por 1×0 contra o Estanciano, e será encerrada neste final de semana (21 e 22), com a estreia do Confiança no Batistão.

Outro fato que marca a competição é o duelo do Lagarto contra o Falcon, ambos os clubes estrearam com empates e buscam a primeira vitória no campeonato.

Confira abaixo a tabela da segunda rodada do Campeonato Sergipano:

21/01 (Sábado)

15h15: Dorense x Itabaiana, Estádio Ariston Azevedo

16h: Confiança x Atlético Gloriense, Arena Batistão

20h: Lagarto x Falcon, Estádio Barretão

22/01 (Domingo)

15h15: Freipaulistano x América de Propriá, Estádio Adolfo Rollenberg

A TV Atalaia transmite o jogo do Confiança no Batistão a partir das 16h, além da Rádio Transamérica e do canal do YouTube.