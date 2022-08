Fórum Empresarial de Sergipe promove encontro com candidatos ao Governo de Sergipe

No próximo dia 30 de agosto, o Fórum Empresarial de Sergipe realiza encontro com os quatro primeiros candidatos em destaque nas últimas pesquisas ao governo de Sergipe. O evento acontece no VIDAM Hotel e tem o objetivo de ouvir as propostas dos candidatos ao pleito eleitoral.

Segundo o coordenador do Fórum Empresarial de Sergipe, Alberto Almeida, o evento tem o propósito é ajudar os candidatos a diversificar os planos de governo. “O nosso propósito é ajudar os candidatos a diversificar seus planos de Governo de modo a atingir de fato a economia de Sergipe. Todos nós do setor produtivo estamos empenhados em colaborar com o que for necessário para que o próximo governador tenha material e sugestões necessárias a fim de possa arquitetar um planejamento que seja sustentável e promissor para os sergipanos, fomentando a economia”.