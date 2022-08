De R$ 19 mil a R$ 2,1 milhões: veja o patrimônio dos candidatos ao governo de Sergipe declarado ao TSE

O candidato do PSD, Fábio, declarou ter um patrimônio de R$1.248.575,87 no registro de sua candidatura no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A quantia é superior à informada no pleito de 2018, quando foi eleito deputado federal e declarou R$ 911.680,66 em bens.

O candidato do PROS, Jorge Alberto, declarou ter um patrimônio de R$ 2.192.003,69 no registro de sua candidatura no TSE. A quantia é superior à de 2006, quando ele se candidatou a deputado federal e declarou R$1.158.500,93.

Esse ano, segundo o TSE, o maior valor declarado foi o de cotas de empresas avaliadas em R$1.325.600. O patrimônio, que é o maior entre os candidatos, ainda registra casas, depósitos em contas correntes no país, ações, aplicações e investimentos.

Candidato a vice na chapa com Jorge Alberto, Renato Lima Araújo declarou ao TSE ter um patrimônio de R$ 957.323,09 mil, referentes a apartamento, casa e outros imóveis, veículo automotor e depósito bancário em conta corrente no país.

Niully Campos (PSOL) – R$ 230 mil

A candidata Niully Campos, do PSOL, declarou ter um patrimônio de R$ 230 mil no registro de sua candidatura no Tribunal Superior Eleitoral. A quantia é superior à informada no pleito de 2018, quando foi suplente como deputada estadual e declarou R$ 33,3 mil em bens.

Segundo o TSE, o valor atual é referente a um apartamento.

Candidato a vice na chapa com Niully, Demétrio Varjão declarou ao TSE ter um patrimônio de R$ 15 mil, referente a um terreno.

Prof Aroldo Felix (UP) – R$ 679 mil

O candidato do UP ao governo de Sergipe, Prof Aroldo Félix, declarou ter um patrimônio de R$ 679.428,21. Essa é a primeira eleição direta que o candidato disputa, portanto, não há informação na Justiça Eleitoral sobre declarações anteriores do seu patrimônio.