Força Tática do 11° Batalhão da PMSE efetuou prisão de suspeito de feminicídio por arma branca, em Tobias Barreto

O crime ocorreu por volta das 04h10mim dessa segunda-feira, 10 de abril, quando um homem de 47 anos deferiu facadas em sua ex-companheira, de 40 anos de idade, que estava dentro de sua própria casa.

Ao ser informada do fato, a Polícia Militar enviou uma guarnição da Força Tática ao povoado, encontrando o suspeito, o qual recebeu a voz de prisão e está custodiado para o devido auto de prisão em flagrante na Delegacia da cidade.

As informações iniciais apontam que o ex-marido não se conformava com o término do relacionamento e insistia em continuar a relação. A negativa da ex, foi a justificativa do criminoso.