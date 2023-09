Fluminense bate o Olimpia no Defensores del Chaco e está na semifinal da Libertadores

Sonho mais perto! O Fluminense voltou a vencer o Olimpia, desta vez por 3 a 1, na noite desta quinta-feira (31), no Estádio Defensores del Chaco, e está na semifinal da Libertadores. John Kennedy abriu o placar no Paraguai, Zabala empatou, mas Cano marcou duas vezes e decretou a classificação do tricolor. No segundo tempo, Fernando Cardozo foi expulso e deixou o time paraguaio com um a menos.

DE OLHO NA SEMI

Essa é a segunda vez na história que o Fluminense é semifinalista da Libertadores. Na primeira, em 2008, o tricolor avançou para a grande decisão ao passar pelo Boca Juniors. Na ida, 2 a 2 na La Bombonera, e na volta 3 a 1 no Maracanã.

Desta vez, o confronto será caseiro, contra o Internacional. Como o Colorado teve uma campanha superior na fase de grupos, o primeiro jogo será no Rio de Janeiro e os últimos noventa minutos acontecem em Porto Alegre, no Beira-Rio. As partidas devem ser realizadas entre os dias 27 de setembro e 4 de outubro.

PRIMEIRO TEMPO

Precisando do resultado, os donos da casa foram para cima e buscaram desde o início reverter a desvantagem no placar. A principal jogada foi em cruzamento para dentro da área do Fluminense. Com o time avançado, o time de Fernando Diniz aproveitou bem o contra-ataque para abrir o placar.

Aos 23 minutos, Keno conseguiu belo lançamento para John Kennedy, que conduziu sozinho, ficou de frente para o goleiro e bateu no alto para fazer o primeiro gol do jogo. 3 a 0 no agregado para o tricolor.

Após o gol, o Olimpia seguiu a pressão e não desistiu. No fim da etapa final, Zabala invadiu a área pelo lado esquerdo, ajeitou a perna e chutou cruzado. A bola desviou no meio do caminho, enganou o goleiro Fábio e morreu no fundo da rede. No saldo geral, os paraguaios terminaram com 10 finalizações contra apenas duas do Fluminense.

SEGUNDO TEMPO

Na etapa final, a partida começou da mesma forma que terminou o primeiro tempo. Pressão do Olimpia e o tricolor com dificuldade de passar do meio campo. No entanto, a dificuldade técnica dos jogadores paraguaios limitaram as ações ofensivas e não conseguiram levar muito perigo aos brasileiros.

Aos 25 minutos, a situação ficou ainda mais difícil para os mandantes porque Fernando Cardozo recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso. Na sequência, Lima invadiu a área, limpou o marcador e quase fez mais um gol para o Fluminense. Aos 30, um susto na torcida tricolor com uma revisão do árbitro de vídeo em um possível pênalti para o Olimpia, mas o jogo seguiu.

Com superioridade em campo, o Fluminense tomou o controle da partida e passou a avançar mais para o ataque. E no pouco que tentou, logo conseguiu. Aos 34 minutos, Cano abriu para John Kennedy pela esquerda, o camisa 9 passou pelo zagueiro e finalizou na trave, a bola sobrou para o atacante argentino completar para o fundo da rede.

A partida seguiu sem sustos até o fim, com o time de Diniz controlando a posse de bola e muitos espaços para atacar. Com o baque, o Olimpia não levou mais perigo e aceitou o resultado. Nos acréscimos, ainda deu tempo para mais um. Cano recebeu pela esquerda, invadiu a área e chutou com calma para ampliar! 5 a 1 no agregado e classificação decretada!